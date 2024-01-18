«Дел полно»: Валерий Леонтьев не просто так регулярно прилетает в Россию – тайно был в Москве почти два месяца

Российский эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев регулярно приезжает в Россию. Он прилетает на родину для выступлений на частных мероприятиях, зарабатывая при этом от 2,5 до 3 миллионов рублей за выступление. При этом артист искусно поддерживает тайность своих визитов, предпочитая не афишировать свое возвращение.

Валерий Леонтьев наслаждается отдыхом и ради удовольствия проводит время в России

По словам его знакомых, он наслаждается отдыхом и ради удовольствия проводит время в России. Певец также занимается ремонтом своей московской квартиры и встречается периодически со своими друзьями в ходе визитов.

«Почему он не приезжает в Россию? Еще как приезжает! Бывает регулярно, однако не блогер, чтобы освещать каждый шаг. Друзья у него без трансляции жизни на публике и в Сети. Был в РФ весной - пел на одном частном мероприятии. В Москву прилетал совсем недавно - осенью минувшего года. Почти два месяца пробыл, улетел только в конце ноября. Затеял ремонт в квартире, встречался с друзьями, общался со знакомыми. Без работы он не скучает, дел здесь полно, отдыхает, живет без гастрольного графика, ведь «не мальчуковый» уже у него возраст», - рассказал КP.RU близкий знакомый певца.