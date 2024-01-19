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Актер Сергей Астахов решил объясниться перед зрителями за спектакль

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Актер Сергей Астахов решил объясниться перед зрителями за спектакль
Знаменитости
Источник фото: Сергей Астахов / VK

Сергей Астахов принес свои извинения и пояснения недовольным ростовчанам по поводу неудачного спектакля «Что творят мужчины», прошедшего в городском театре 12 января. 

В видеообращении Сергей Астахов признал, что замена заболевшего актера сказалась на качестве самой постановки

В видеообращении он признал, что замена заболевшего актера сказалась на качестве самой постановки, поэтому предложил вернуть деньги тем зрителям, кому представление не по вкусу. 

Астахов ответил на критику в соцсетях. Он разъяснил, что название постановки относится к творческим аспектам персонажей спектакля, а также пригласил желающих вернуть деньги обратиться по специальному номеру телефона.

Информационное агентство «Informing»

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

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