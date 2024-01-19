Актер Сергей Астахов решил объясниться перед зрителями за спектакль

Сергей Астахов принес свои извинения и пояснения недовольным ростовчанам по поводу неудачного спектакля «Что творят мужчины», прошедшего в городском театре 12 января.

В видеообращении Сергей Астахов признал, что замена заболевшего актера сказалась на качестве самой постановки

В видеообращении он признал, что замена заболевшего актера сказалась на качестве самой постановки, поэтому предложил вернуть деньги тем зрителям, кому представление не по вкусу.

Астахов ответил на критику в соцсетях. Он разъяснил, что название постановки относится к творческим аспектам персонажей спектакля, а также пригласил желающих вернуть деньги обратиться по специальному номеру телефона.