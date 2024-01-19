В Сети идут споры из-за наставников музыкального телешоу «Голос»

Новость о том, что Зиверт станет наставницей в музыкальном телешоу «Голос» на Первом канале, вызвала бурные обсуждения в Сети. Некоторые пользователи выразили свой восторг, увидев в ней идеальную наставницу с уникальным стилем и экспериментальным подходом к музыке. Они ожидают от певицы непредсказуемых и ярких номеров.

Однако есть и те, кто выразил недоумение по поводу выбора Зиверт, а не другой артистки, такой как Ольга Бузова. Некоторые считают, что поющая ведущая могла бы принести больше зрелищности в проект.

В обсуждениях зрители также заметили отсутствие таких авторитетных наставников, как Леонид Агутин и Дмитрий Билан. Но несмотря на противоречивые мнения, «Голос» обещает быть не менее захватывающим, пишет AiF.RU.