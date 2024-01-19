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«Дорогой Филипп»: Киркоров получил очередной удар в спину после «голой» вечеринки — пропал из всеми любимого сериала

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«Дорогой Филипп»: Киркоров получил очередной удар в спину после «голой» вечеринки — пропал из всеми любимого сериала
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Филиппа Киркорова решили удалить из популярного телесериала «Сваты».

«Студия Квартал-95», создатель которой — Владимир Зеленский, снимала этот проект. В одной из серий, снятой еще в 2010 году, Филипп Киркоров играл самого себя. Он внезапно приезжал на экскурсию в винодельню, шокируя персонажей фильма. Герой «Сватов» Митя называл артиста «дорогим Филиппом», проводив его по всем «закромам».

В новой версии серии, показанной на телеканале «Дом Кино», камео поп-короля было удалено.

«Пропажу заметить было сложно, но это можно увидеть по резкому обрыву музыки», - пишет сегодня Telegram-канал Baza.

Также перед Новым годом Киркоров пропал из праздничных шоу и кинофильма «Иван Васильевич меняет все» после резонансной «голой вечеринки» в столичном клубе «Мутабор». Хотя артист позже извинился и признал, что он «зашел не в ту дверь».

Информационное агентство «Informing»

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