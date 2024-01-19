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Леонид Ярмольник жестко обругал Никиту Кологривого — потребовал от актера уйти из профессии

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Леонид Ярмольник жестко обругал Никиту Кологривого — потребовал от актера уйти из профессии
Знаменитости
Источник фото: @yarmolnikcom

После выхода на экраны нашумевшего телесериала «Слово пацана» актер Никита Кологривый высказал критику в адрес нескольких своих коллег, обвинив их в непрофессионализме. В ответ на это Леонид Ярмольник назвал актера ******* (глупцом). Более того, он посоветовал ему уйти из профессии, если он не способен оценить талант коллег, в том числе Иннокентия Смоктуновского. 

«Думаю, он ***** (глупец). Я на его месте бы завязал с этой профессией для того, чтобы его не сравнивали с Иннокентием Смоктуновским», — резко прокомментировал Леонид Ярмольник. 

Артист также выразил сложное отношение к сериалу «Слово пацана», который, снятый на реальных событиях. Сериал заставил его задуматься о прошлых ошибках, таких как бесхозяйственность или отсутствие заботы о детях. 

«Эта бесхозность, невнимание к своим детям, они принадлежат улице и нет у них святостей, доброты, морали — возникают такие пропасти, в которые и проваливается время», — подчеркнул актер.

Информационное агентство «Informing»

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