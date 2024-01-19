Падчерица Урганта Эрика сыграла в фильме с «украинским» подтекстом

Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, приняла участие в низкобюджетном фестивальном фильме под названием «Tendaberry». В этой ленте девушка исполнила главную роль – 23-летнюю Дакоту.

Сюжет рассказывает о переживаниях главной героини, оставшейся без возлюбленного. Он отправился на Украину для ухода за больным отцом. После этого она сталкивается с трудной реальностью современного Нью-Йорка, хотя пытается самостоятельно справиться со многими жизненными трудностями.

Авторы Telegram-канала «Светский хроник» отмечают, что в США Ургант и Кикнадзе мало кому известны. В то же время сам Иван, покинув «Первый канал», сейчас выражает готовность взяться за любую работу, жалуясь на отсутствие каких-либо предложений.