«Зима» из «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, снимут ли второй сезон сериала

Российский киноактер Лев Зулькарнаев, известный ролью Зимы в «Слове пацана», поделился своими размышлениями относительно возможности съемок второго сезона этого популярного проекта.

В эфире «Бэкстейдж» он заявил, что не обладает информацией о продолжении. Также артист предположил, что даже режиссер точно не осведомлен на этот счет. Зулькарнаев при этом выразил мнение, что материала для развития сюжета вполне достаточно, и, если бы он участвовал в съемках второго сезона, то прежде всего сосредоточился бы на теме влияния эпохи на жизнь персонажей.

В то же время, актер отметил необходимость закончить хронологические сезоны до 1995 года.