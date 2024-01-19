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«Полный фейк и подстава»: Что говорят родные и близкие о задержании Анатолия Руденко — у актера нашли наркотики

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«Полный фейк и подстава»: Что говорят родные и близкие о задержании Анатолия Руденко — у актера нашли наркотики
Знаменитости
Источник фото: @to100nado

Анатолия Руденко, известного своим безупречным актерским мастерством и чистой репутацией, внезапно обвинили в наркотическом скандале. По сообщениям СМИ, его задержали с наркотиками при себе, когда он пытался утаить запрещенные вещества от сотрудников ДПС. Эта новость шокировала страну, поскольку ранее актер никогда не попадал в подобные скандалы. 

Обвинения являются фальшивыми

Близкие к артисту люди, в том числе его мать Любовь, высказались с уверенностью в том, что обвинения являются полностью фальшивыми. Мать верит оправданиям сына и отмечает его безупречную репутацию. Женщина заявила, что эта ситуация – лишь произведение недоброжелателей и даная ситуация является подставой. 

«О наркотиках вообще речи идти не может — у семьи идеальная репутация. Думаю, Анатолия мог кто-то подставить», — заявила Руденко РЕН ТВ. 

Коллега артиста Сергей Колесников утверждает, что Руденко нашел пакет на улице и, полагая, что там яд для собак, пытался помочь животным. Он также считает, что звезда сериала «Каменская» не мог быть замешан в чем-то нелегальном.

Информационное агентство «Informing»

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