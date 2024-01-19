«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

Дочь Марии Шукшиной последнее время радикально изменила свой образ жизни после того, как увлеклась бодибилдингом. Фигура Анны Трегубенко приобрела мужественные черты, вызвав у публики настоящий шок.

Блондинка превратилась в качка

Недавно девушка опубликовала новую фотографию в черном откровенном микрокупальнике, демонстрируя результаты своих регулярных тренировок. Из-за этого блондинка, превратившись в качка, вызывает беспокойство у поклонников, которые опасаются, что она может перейти в крайности.

Источник фото: @anna__shukshina

Мария Шукшина ранее выражала негодование по поводу скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, где развлекались некоторые российские знаменитости. Однако теперь ее собственная дочь вызвала контроверсии, представив себя в довольно вызывающем наряде и оголив некоторые части тела. Актриса при этом выразила свое неодобрение увлечением дочери бодибилдингом, утверждая, что это исказит ее тело.

«Она сказала, что я похожа на трансвестита, но это не так», - приводит КП слова Трегубенко.

Анна активно тренируется по несколько часов каждый день, тщательно следит за своим питанием, использует специальные гормоны для набора массы.