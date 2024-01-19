Информинг » Знаменитости » «Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

Image 16+
«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото
Знаменитости
Источник фото: @anna__shukshina

Дочь Марии Шукшиной последнее время радикально изменила свой образ жизни после того, как увлеклась бодибилдингом. Фигура Анны Трегубенко приобрела мужественные черты, вызвав у публики настоящий шок. 

Блондинка превратилась в качка

Недавно девушка опубликовала новую фотографию в черном откровенном микрокупальнике, демонстрируя результаты своих регулярных тренировок. Из-за этого блондинка, превратившись в качка, вызывает беспокойство у поклонников, которые опасаются, что она может перейти в крайности. 

Источник фото: @anna__shukshina

Мария Шукшина ранее выражала негодование по поводу скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, где развлекались некоторые российские знаменитости. Однако теперь ее собственная дочь вызвала контроверсии, представив себя в довольно вызывающем наряде и оголив некоторые части тела. Актриса при этом выразила свое неодобрение увлечением дочери бодибилдингом, утверждая, что это исказит ее тело. 

«Она сказала, что я похожа на трансвестита, но это не так», - приводит КП слова Трегубенко. 

Анна активно тренируется по несколько часов каждый день, тщательно следит за своим питанием, использует специальные гормоны для набора массы.

Информационное агентство «Informing»

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

Сегодня, 21:48

«Зима» из «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, снимут ли второй сезон сериала

Сегодня, 20:28

«Планирует переждать»: Анна Асти не видит смысла оставаться в России — поспешно улетела с мужем после «голой» вечеринки

Сегодня, 19:18

Актер сериала «Слово пацана» заболел звездной болезнью

Сегодня, 17:28

«Не выдержал»: Мужа онкобольной Заворотнюк обвинили в изменах — дети актрисы обозлились на Чернышева

Сегодня, 17:08

«Полный фейк и подстава»: Что говорят родные и близкие о задержании Анатолия Руденко — у актера нашли наркотики

Сегодня, 16:33

Анна Пересильд раскрыла правду о том, как прошла кастинг в сериал «Слово пацана»

Сегодня, 16:13

Обнародован список актеров и режиссеров, которые терпеть друг друга не могли

Сегодня, 15:58

«Ей руку никто не подаст»: Гадалка из Украины предсказала судьбу Лолиты Милявской — пророчество оказалось неутешительным

Сегодня, 15:28

Иллюзионист Сафронов извинился перед Муцениеце, которую назвал эскортницей

Сегодня, 13:23

В Сети идут споры из-за наставников музыкального телешоу «Голос»

Сегодня, 12:53

Падчерица Урганта Эрика сыграла в фильме с «украинским» подтекстом

Сегодня, 11:08

Леонид Ярмольник жестко обругал Никиту Кологривого — потребовал от актера уйти из профессии

Сегодня, 10:58

Актер Сергей Астахов решил объясниться перед зрителями за спектакль

Сегодня, 00:08

«Дел полно»: Валерий Леонтьев не просто так регулярно прилетает в Россию – тайно был в Москве почти два месяца

Вчера, 23:48

Зарубина назвала главную причину неприязни звезд к певцу SHAMAN

Вчера, 23:33

Дарье Треповой поставили диагноз — она не согласна

Вчера, 22:18

«Макс был против»: Алла Пугачева провела вечер в компании 47-летнего певца — отвезла его в отель

Вчера, 21:48

«Живой»: В Сети появилось видео последних минут жизни Shaman — певец провел под землей более 40 часов

Вчера, 21:28

Лолита решила вызвать раздор между Киркоровым и участником «Фабрики звезд»

Вчера, 21:23

Новости партнеров
2023
ru-RU