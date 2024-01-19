29-летний Никита Кологривый, известный широкой публике по фильму «Слово пацана. Кровь на асфальте», подверг критике более опытных коллег, таких как Саша Бортич и Данила Козловский.

Актер, имея всего одну роль, проявил неуважение к другим актерам

Отар Кушанашвили и многие другие осудили агрессивное поведение Кологривого, называя его ограниченным и тупым. Актер, имея всего одну роль, получил наезд за неуважение к опытным актерам, что считается проявлением неуважения к культуре памяти и является проявлением звездной болезни.

Кушанашвили подчеркнул необходимость скромности и уважения к старшим коллегам, особенно в начале своей карьеры.