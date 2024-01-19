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Обнародован список актеров и режиссеров, которые терпеть друг друга не могли

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Обнародован список актеров и режиссеров, которые терпеть друг друга не могли
Знаменитости
Источник фото: @basya_brylska

На съемочных площадках отношения между звездами не всегда соответствуют их образам на экране. 

Например, в ленте «Чародеи» Александра Яковлева создавала напряженную атмосферу из-за нежелания учить текст и постоянных опозданий, что вызвало раздражение ее партнера Валентина Гафта.

Нестор Северов упрекнул актрису и режиссера Наталью Богунову в непрофессионализме

В картине «Большая перемена» Нестор Северов упрекнул актрису и режиссера Наталью Богунову в непрофессионализме, вызвав у нее слезы. 

В фильме «Три плюс два» две подруги оказались в реальной жизни в конфликте, когда муж одной влюбился в другую.

Даже на съемках легендарной «Иронии судьбы» возникли проблемы. Барбара Брыльска не хотела целоваться с Юрием Яковлевым из-за отсутствия привлекательности. Режиссер снимал интимные сцены с героями со спины.

Информационное агентство «Informing»

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