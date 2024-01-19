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«Не выдержал»: Мужа онкобольной Заворотнюк обвинили в изменах — дети актрисы обозлились на Чернышева

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«Не выдержал»: Мужа онкобольной Заворотнюк обвинили в изменах — дети актрисы обозлились на Чернышева
Знаменитости
Источник фото: Петр Чернышев / VK

Петр Чернышев, муж знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно в настоящее время вовлечен в роман на стороне. Об этом пишет «Экспресс газета», ссылаясь на слова блогера Антона Суворкина.

Как сообщает блогер, известный фигурист планирует развод со звездой «Моей прекрасной няни»

Как сообщает блогер на Ютуб-канале Anton S Live, известный фигурист и тренер планирует развод со звездой «Моей прекрасной няни», которая в последние пять лет сражается с тяжелым онкологическим заболеванием. Антон Суворкин отметил, что муж Насти отсутствовал на семейном новогоднем застолье, поэтому появились слухи о его романе, а также о напряженных отношениях с детьми Заворотнюк. 

«Видимо, Петр Чернышев не выдержал», — сказал Антон в эфире.

Эта ситуация приобретает особенное значение, учитывая борьбу артистки с раком мозга, начатую в 2019 году после рождения общей дочери. Развод и роман на стороне добавляют сложности в трудный период для актрисы и ее семьи.

Информационное агентство «Informing»

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