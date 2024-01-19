«Планирует переждать»: Анна Асти не видит смысла оставаться в России — поспешно улетела с мужем после «голой» вечеринки

Российская и украинская певица Анна Асти и ее супруг покинули Россию. Она поспешно решила улететь из страны после провокационной «голой» вечеринки в декабре минувшего года, организованной блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой и признанной пропагандой ЛГБТ, что противоречит законам Российской Федерации.

Напомним, на мероприятии в столичном клубе «Мутабор» Анна Асти развлекала публику своим пением.

Согласно информации телеграм-канала Mash, исполнительница решила после начавшегося в Сети скандала временно покинуть страну. Она, по данным источника, планирует вернуться к выступлениям в России только в марте, «переждав зиму».

Стоимость концертов певицы снизилась с десяти до семи млн рублей

Стоит отметить, что стоимость концертов певицы снизилась с десяти до семи млн рублей, а райдер Анны упростился до 100 тысяч рублей на быт исполнительницы и ее команды, а также 500 тысяч рублей на свет и звук.

После скандального выступления на мероприятии Насти Ивлеевой, Асти, по некоторым данным, потеряла как минимум 13 миллионов рублей из-за отмены концертов. Гастрольный тур артистки, который запланирован на март 2024 года, также остается под большим вопросом.