Продюсер Максим Фадеев обсудил уехавших из РФ после начала СВО артистов

Максим Фадеев, авторитетный музыкальный продюсер, высказал свою оценку по поводу поведения артистов, покинувших РФ после начала СВО. В интервью «Комсомольской правде» он выразил недоумение по отношению к культурным деятелям, продолжающим оскорблять свою родную страну и ее народ, находясь на чужбине.

Фадеев высказал мнение, что эмигрировавшие из РФ звезды испытывают трудности в построении карьеры за границей из-за низкой известности в тамошней аудитории, призвав их следить за своими высказываниями и не забывать о прошлом. Приведя Андрея Макаревича* в пример, он охарактеризовал его как клоуна.

* Признан в России иностранным агентом.