После увольнения из телешоу «За гранью» критик Соседов обратился к поклонникам

Сергей Соседов выразил благодарность своим многочисленным поклонникам за поддержку после того, как его решили уволить из популярного телешоу «За гранью», которое транслирует канал НТВ. Замена его другим ведущим вызвала эмоциональные реакции со стороны зрителей.

Решили заменить историка музыки

Соседов обратился к своим поклонникам, выражая признательность за проявленную поддержку в связи с его уходом из программы. Организаторы решили заменить историка музыки Тимуром Еремеевым, что вызвало разнонаправленные отзывы зрителей. Критик же подчеркнул, что их поддержка имеет для него особенное значение, несмотря на то, что решения на ТВ чаще всего принимаются вне зависимости от мнения зрителей.