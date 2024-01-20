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Врач-онколог из РФ Карасев назвал 5 вещей в доме, провоцирующих рак у человека

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Врач-онколог из РФ Карасев назвал 5 вещей в доме, провоцирующих рак у человека
Здоровье
Источник фото: @pressfoto

Иван Карасев предостерегает об опасности, подчеркивая разные факторы в нашем повседневном окружении, способные даже спровоцировать рак. 

Вредные привычки, такие как неправильное питание, употребление табака и алкоголя, остаются потенциальными источниками онкологии. Он обращает внимание на риски, связанные прежде всего с пластиковой посудой, особенно при ее нагревании в микроволновке, что может привести к накоплению вредных веществ в человеческом организме. 

Грибок токсичнее остальных ядов

Советует врач-онколог избегать употребления продуктов с нарушенной сохранностью, а также испорченных продуктов. Речь идет о плесени на хлебе или чуть подсохшем сыре. Дело в том, что грибок токсичнее, чем остальные яды. 

Предупредил эксперт о вреде мобильных телефонов, советуя избегать сна рядом с гаджетами и переводить его в авиарежим перед сном. Также есть опасность просвечивающих штор, рекомендуя спать в полной темноте, благоприятной для качественного сна. Внимательный выбор стройматериалов или мебели при ремонте также обеспечит безопасность здоровью.

Информационное агентство «Informing»

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