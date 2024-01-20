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«Есть подружка»: В Сети заговорила о свадьбе 20-летнего сына рыжего из «Иванушек»

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«Есть подружка»: В Сети заговорила о свадьбе 20-летнего сына рыжего из «Иванушек»
Знаменитости
Источник фото: @apollonov_ag

Старший сын солиста группы «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова отметил не так давно свое 20-летие. Несмотря на наличие подружки, у Ивана и звездного отца разговоров о свадьбе пока что нет, и артист советует сыну не жениться минимум до 30 лет. 

Певец поделился, что наследник увлекается учебой. Он является студентом МГИМО. В свои выходные молодой человек находит время для компьютерных игр и встреч с друзьями, пишет Стархит. 

«Подружка у него есть, но Иван — весь в меня в плане свадьбы, он не торопится. Вообще, ранее 30 лет сыну запретил жениться — еще как-то рановато», — уверяет музыкант. 

Григорьев-Апполонов касаясь своих отношений с бывшей женой Мариной Банковой отметил, что старший сын проживает с ним в Москве, а младший с матерью в Петербурге. Певец при этом не отрицает, что всячески поддерживает близкие отношения с обоими сыновьями, активно проводя время вместе, даже находясь в разных городах.

Информационное агентство «Informing»

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