«Он меня побаивается»: Соседов оценил Еремеева на шоу «За гранью»

По данным издания «Вечерняя Москва», Сергей Соседов оценил Тимура Еремеева, своего преемника на канале НТВ в программе «За гранью». Критик выразил мнение, что молодой актер, работающий также в театре, не обратился бы к нему за советом из-за боязни, назвав его «говорящей головой».

«Он актер, в театре работает, но меня побаивается! Да не спрашивают там советов. Другие насоветуют, он будет это выполнять», — отметил музыкальный эксперт.

Соседов также подчеркнул, что он еще не смотрел новые выпуски программы с новым ведущим и демонстративно отказывается от этого. Ранее, когда Сергей Васильевич узнал о назначении Тимура Еремеева, он выразил свое недоумение по этому поводу.