«Не могу уже просто»: Первый съемочный день «Голоса» закончился скандалом — Полина Гагарина покинула кресло наставника

Первый съемочный день нового сезона вокального телешоу «Голос» на Первом канале внезапно обернулся скандалом. Конфликт вспыхнул в студии после выступления участницы Анастасии Пеньшиной. Девушка исполнила хит Полины Гагариной «Спектакль окончен», к которой повернулись не только сама певица, но и Владимир Пресняков.

Гагарине очень не понравилось то, что участница не выбрала ее, поэтому она обиделась и отказалась петь с ней дуэтом, выставив одно условие.

«Меня еще тогда использовали и травмировали - в 11 сезоне я всегда выходила к девочкам, с удовольствием с ними пела, они меня целовали, говорили спасибо, но в итоге шли к Владимиру. Это случалось 5 раз! Поэтому спою с тобой при условии. Если пойдете ко мне», - сказала артистка.

Пресняков при этом безусловно поддержал Анастасию, вызвав шок у Полины. Покинув студию, исполнительница вернулась в кресло наставника после временного отсутствия и решила продолжить участие в проекте.

Участница, выбрав музыканта, выразила слова благодарности за внимание и призналась, что мечтала попасть к Преснякову. Это вызвало эмоциональные реакции со стороны наставников. Участники и судьи остались поражены ее реакцией, однако съемки продолжились, пишет StarHit.