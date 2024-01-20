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Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ

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Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ
Знаменитости
Источник фото: @arthurpirozhkov

Популярный комик и экс-резидент Comedy Club Александр Ревва оказался в довольно сложной ситуации из-за отмены на российском ТВ. После неудачного выступления на «Песне года» артист, выступление которого вырезали, стал персоной нон грата на многих федеральных телеканалах. Дело в том, что комик покинул Россию вместе со своей семьей после начала СВО. Он переехал за границу, где владеет недвижимостью. 

Скандал вокруг Александра немного утих

Когда артист вернулся в страну, то столкнулся с новыми трудностями и недовольством аудитории. Могло показаться, что скандал вокруг Александра немного утих, но стоило ему появиться на телеканале, как зрители возмутились. Далее последовала та самая отмена, которая вынудила музыканта вновь уехать. 

Сейчас Ревва отдыхает в Дубае, пишет портал 7Дней.ру. Дальнейшие планы шоумена неизвестны. В настоящее время его карьера в РФ остается под большим вопросом.

Информационное агентство «Informing»

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