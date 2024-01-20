«Заменят Киркорова и Лолиту»: Названы самые перспективные молодые артисты в РФ

В Сети появился рейтинг самых перспективных молодых российских артистов, которым еще нет и 30 лет. Как пишет «Комсомольская правда», укрепиться в отечественном шоу-бизнесе уверенно сможет 26-летняя MIA BOYKA, а также Mary Gu. Вошел в этот ТОП коллектив «Три Дня Дождя». Его, как известно, возглавляет 28-летний музыкант Глеб Викторов.

Кроме того, отметили исполнителя хитов «Не верю» и «Эта любовь» Amirchik, которому сейчас всего-навсего 19 лет. В десятку самых перспективных молодых знаменитостей также вошли GAYAZOV$BROTHER$ с Тимуром Гаязовым. Не осталась в стороне 26-летняя певица Люся Чеботина. Также по достоинству отметили 27-летнего артиста Jony и 27-летнюю исполнительницу Клаву Коку.

Способны в будущем заменить поп-короля

Замыкают рейтинг самых перспективных молодых артистов в Российской Федерации 29-летний Егор Крид и 23-летняя певица Инстасамка. По мнению многих россиян, некоторые из вышеперечисленных знаменитостей способны в скором будущем заменить поп-короля Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую на российской эстраде.