Татьяна Васильева, известная российская актриса, поделилась своим восхищением по поводу Аллы Пугачевой, подчеркивая, что даже сейчас, находясь в зрелом возрасте и вдали от России, Примадонна остается объектом общественного внимания.

Однако она уверена, что артистка сделала неправильный выбор.

«Она глупая. За Максимом Галкиным* поперлась? Это абсурд, не очень понимаю ее выбор. Мне жаль ее, она талант похоронила, то, что было дано Богом, она похоронила себя», - сказала Васильева.

Во время интервью в программе «Эмпатия Манучи», обсуждая тех, кто покинул страну, Васильева выразила мнение, что некоторые из знаменитостей временно утратили свой рассудок, вызывая у нее чувство сочувствия. Актриса высказала критику в адрес Максима Галкина*, считая его подлецом. Она даже предложила запретить въезд в страну тем, кто оскорбляет свою родину.

«Уехал, сиди себе там, живи, работай, радуйся, зачем нас обливать грязью?», - считает Васильева.

Напоследок она подчеркнула свою приверженность России, где видит свое будущее, выражая благосклонность зрителям, которые ее любят за творчество.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ