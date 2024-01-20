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В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J

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В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J
Знаменитости
Фото: @DUOTONE_ / pixabay.com

Церемония прощания с известным рэпером Сергеем Булавинцевым (Sir-J) началась в Москве. Она проходит на Хованском крематории. Родные, коллеги, друзья и поклонники артиста собрались для того, чтобы провести в последний путь исполнителя.

Маркус, друг и коллега по цеху покойного артиста, Sir-J назвал человеком с легендарным статусом. Он отметил его готовность приходить на помощь в трудные моменты.

Напомним: Булавинцев исчез в конце декабря минувшего года. Последний раз был замечен на видеокамере еще 29 декабря. Он направлялся к своему дому в Видном. В эту же ночь произошел там пожар. Поиск рэпера был завершен 10 января 2024 после обнаружения останков 50-летнего Сергея.

Информационное агентство «Informing»

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