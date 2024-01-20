Актера фильмов «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине

Ушел из жизни российский актер Алексей Сдобнов, известный зрителям своей актерской деятельностью в кино и озвучивании. Согласно информации кастинг-директора Наталии Бочаровой, он умер в ночь с 12 на 13 января 2024 года в машине, не доехав до своего дома.

Алексей, родившийся в 1966 году, окончил Московский государственный институт культуры. Затем начал активную актерскую карьеру. С 2015 года в его фильмографии появились такие проекты, как «Притяжение» Бондарчука, «Гостиница «Россия», «След», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Полицейский с Рублевки», «Беспринципные», «Чикатило» и многие другие.

Последним проектом для Сдобнова стали «Тайные мечты Алисы", сериал все еще находится в производстве. Прощание с умершим актером прошло в Люберцах 16 января.