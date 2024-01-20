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«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

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«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили
Знаменитости
Источник фото: @gverdtsiteli_official

Народная артистка России Тамара Гвердцители, одаренная певица, вызвала раздельные реакции у своих поклонников. В последнее время она редко появляется в публичном пространстве, привлекая внимание к своему переезду из России в Израиль и, позже, в Грузию.

Поначалу певица отправилась в Израиль, чтобы заботиться о матери, Инне Кофман, чье лечение было неуспешным. Однако Тамара Гвердцители не вернулась в Россию, приняв решение о постоянном месте жительства в Грузии.

Отъезд Гвердцители был связан не только с личными семейными обстоятельствами, но и с ее политическими взглядами. После начала событий на Украине певица высказала свое противодействие России, выступив в поддержку бойкота. Это вызвало обсуждение возможного лишения ее гражданства России и звания народной артистки.

Активно гастролирует по миру

Несмотря на это, сама Гвердцители выразила отсутствие желания вернуться в Россию. На данный момент она активно гастролирует по миру, давая концерты в различных странах, включая США. В своих выступлениях она подчеркивает, что музыка не имеет границ, и утверждает, что ложь, связанная с ее политической позицией, не влияет на ее творчество.

Певица также подчеркнула, что не прекращает исполнять песни на русском языке и оставляет открытой возможность для выступления в русскоязычных местах.

«Безумие, ложь, еще раз ложь. Музыка границ не имеет. Самый великий посол в мире - музыка, понятна каждому, невозможно представить мой концерт без русских композиций», - сказала певица.

Тамара Гвердцители поддерживает свою проукраинскую позицию, что она продемонстрировала на концерте в Казахстане, исполнив несколько песен на украинском языке и эмоционально реагировав на чувствительные темы.

Информационное агентство «Informing»

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