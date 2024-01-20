Звезда «Бригады» Майков разочарован в сериале «Слова пацана»: не смог досмотреть

Павел Майков, известный российский актер, высказал свое мнение о телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который часто сравнивают с «Бригадой», где он и принимал участие.

Ему хватило нескольких серий

В интервью для журнала The Voice Mag актер выразил свое отрицательное отношение к «Слову пацана», отметив, что даже не досмотрел фильм. Павел признался, что ему хватило нескольких серий, чтобы принять решение не продолжать просмотр.

Ранее актер также выражал негодование по поводу своей роли в «Бригаде», заявляя, что он стыдится участия в проекте и утверждая, что сериал оказал на российское общество вредное влияние.

Его высказывания вызвали раздельные реакции, в том числе негодование со стороны его коллег по ленте «Бригада».