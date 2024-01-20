«Поднадоел всем»: Сергей Соседов уверен, что Киркорова «отменили» не из-за «голой» вечеринки ? критик назвал неожиданную причину

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение о недавнем отстранении Филиппа Киркорова, отмечая, что скандал с «голой» вечеринкой стал всего лишь поводом для широкого обсуждения.

По мнению Соседова, настоящие причины отстранения певца кроются гораздо глубже. Критик считает, что Киркоров не заслуживает звания поп-короля и указывает на то, что исполнитель постоянно подражал Алле Пугачевой, когда та стала Примадонной после песни «Примадонна» на Евровидении.

Певец начал поднадоедать

Соседов предполагает, что сам Киркоров, возможно, придумал себе звание короля, и пресса подхватила эту идею. Он также отмечает, что, несмотря на критику, Киркоров активно работал и собирал полные залы, но в какой-то момент его стали утомлять. Критик предполагает, что скандал с голой вечеринкой стал поводом для паузы в карьере Киркорова, так как певец начал поднадоедать широкой аудитории, постоянно присутствуя на всех телевизионных каналах.

«Думаю, вся эта шумиха вскоре пройдет, будет снова везде на экранах, не отразится это на его карьере. Пауза какая-то, он поднадоел всем, на всех телеканалах, везде. Не должно так быть, это просто ненормально», ? уверен критик.