Ученые назвали главные признаки и первые симптомы рака легких

Изучение, проведенное медицинскими специалистами Эксетерского университета (Великобритания), выявило, что кашель и одышка могут быть самыми ранними симптомами рака легких, занимающего лидирующее место среди причин онкологической смертности.

Одышка и кашель предшествовали официальному диагнозу

Анализ медицинских историй 28 тысяч добровольцев с раком легких показал, что одышка и кашель предшествовали официальному диагнозу. Также было отмечено, что слабость, сонливость, потливость, апатия, потеря аппетита могут быть косвенными признаками недуга.

Эти результаты подчеркивают важность внимания к подобным симптомам и своевременного обращения к врачу для проведения дополнительных обследований. Кроме того, эти данные помогут создать эффективную стратегию по ранней диагностики опухоли легких, способствуя успешному лечению и тем самым снижению смертности.