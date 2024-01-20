Ученые решили выяснить, как COVID-19 влияет на настроение

Новое изучение экспертов Эксетерского университета (Великобритания) показало, что коронавирус способен заражать клетки головного мозга, отвечающие за стресс и настроение.

Ковид повреждает процесс выработки дофамина

Лабораторные эксперименты с применением человеческих клеток показали, что ковид повреждает процесс выработки дофамина, так называемого «гормона счастья», разрушая клетки, которые уже не могут делиться и расти. Это может быть связано с возникновением раздражительности, грусти у переболевших людей.

Ученые подчеркивают, что это может пролить свет на многие неврологические симптомы у пациентов, страдающих от длительного ковида, а также позволить врачам лучше понять риски повреждения дофаминовых нейронов.