«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Из последнего интервью матери Ольги Бузовой Ирины Александровны СМИ стало известно, что на данный момент у 38-летней артистки нет пары. Мать звезды пообщалась с журналистами Комсомольской правды.

Женщина подчеркнула, что она верит в предопределенность судьбы, и утверждает, что все приходит в свое время: «Мне кажется, это все сверху было заранее как-то предопределено».

Мать артистки опровергла слухи о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном

Также мать артистки опровергла слухи о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном, утверждая, что такого, скорее всего, не произойдет. Однако она не исключила возможности дружеского общения, так как дочь, по ее словам, быстро забывает обиды и всем все прощает.

«Оля все очень быстро забывает, всем все прощает, поэтому общение возможно, почему нет», - добавила Ирина Александровна.

Напоследок родительница добавила, что сейчас у ее дочери, вероятно, нет никаких отношений, поскольку, если бы они были, то дочь сообщила бы ей об этом.