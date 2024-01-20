Информинг » Знаменитости » «Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Image 16+
«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Из последнего интервью матери Ольги Бузовой Ирины Александровны СМИ стало известно, что на данный момент у 38-летней артистки нет пары. Мать звезды пообщалась с журналистами Комсомольской правды. 

Женщина подчеркнула, что она верит в предопределенность судьбы, и утверждает, что все приходит в свое время: «Мне кажется, это все сверху было заранее как-то предопределено».

Мать артистки опровергла слухи о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном

Также мать артистки опровергла слухи о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном, утверждая, что такого, скорее всего, не произойдет. Однако она не исключила возможности дружеского общения, так как дочь, по ее словам, быстро забывает обиды и всем все прощает. 

«Оля все очень быстро забывает, всем все прощает, поэтому общение возможно, почему нет», - добавила Ирина Александровна.

Напоследок родительница добавила, что сейчас у ее дочери, вероятно, нет никаких отношений, поскольку, если бы они были, то дочь сообщила бы ей об этом.

Информационное агентство «Informing»

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Сегодня, 19:18

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Сегодня, 16:03

«Поднадоел всем»: Сергей Соседов уверен, что Киркорова «отменили» не из-за «голой» вечеринки ? критик назвал неожиданную причину

Сегодня, 15:38

Актера фильмов «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине

Сегодня, 15:23

Звезда «Бригады» Майков разочарован в сериале «Слова пацана»: не смог досмотреть

Сегодня, 15:03

В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J

Сегодня, 14:43

«Он меня побаивается»: Соседов оценил Еремеева на шоу «За гранью»

Сегодня, 13:18

«Заменят Киркорова и Лолиту»: Названы самые перспективные молодые артисты в РФ

Сегодня, 12:18

Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ

Сегодня, 12:03

«Зачем нас обливать грязью?»: Татьяна Васильева назвала подлецами уехавших артистов — больше всего досталось Галкину

Сегодня, 11:58

«Не могу уже просто»: Первый съемочный день «Голоса» закончился скандалом — Полина Гагарина покинула кресло наставника

Сегодня, 11:43

«Есть подружка»: В Сети заговорила о свадьбе 20-летнего сына рыжего из «Иванушек»

Сегодня, 10:03

После увольнения из телешоу «За гранью» критик Соседов обратился к поклонникам

Сегодня, 09:33

Продюсер Максим Фадеев обсудил уехавших из РФ после начала СВО артистов

Сегодня, 09:08

«Дорогой Филипп»: Киркоров получил очередной удар в спину после «голой» вечеринки — пропал из всеми любимого сериала

Вчера, 22:03

«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

Вчера, 21:48

«Зима» из «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, снимут ли второй сезон сериала

Вчера, 20:28

«Планирует переждать»: Анна Асти не видит смысла оставаться в России — поспешно улетела с мужем после «голой» вечеринки

Вчера, 19:18

Актер сериала «Слово пацана» заболел звездной болезнью

Вчера, 17:28

«Не выдержал»: Мужа онкобольной Заворотнюк обвинили в изменах — дети актрисы обозлились на Чернышева

Вчера, 17:08

Новости партнеров
2023
ru-RU