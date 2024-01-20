«Надеюсь на ваше понимание»: Валерий Меладзе сделал зявление после смерти отца — поклонники его не увидят на сцене

Меладзе вынужден перенести выступления в Алма-Ате на 2, 4, 6 февраля

Валерий Меладзе объявил сегодня, что он, к сожалению, не сможет провести концерты в Казахстане, запланированные на 23 и 25 января этого года, из-за трагического события в семье. Он сообщил о смерти одного из близких ему людей. Артист с грустью отметил, что в связи с этим он вынужден перенести выступления в Алма-Ате на 2, 4, 6 февраля. Меладзе выразил надежду на понимание своих поклонников.

«Дорогие друзья! В связи со смертью близкого мне человека приходится перенести концерты. Надеюсь очень на ваше понимание», — сказал Меладзе.

Организаторы концертов в Казахстане извинились перед зрителями. Они заверили, что все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты.

«Приносим извинения от имени организаторов. Купленные ранее билеты будут действительны на другую дату», — говорится в сообщении.

Отец музыканта Шота Константинович скончался после тяжелой борьбы с последствиями коронавируса. Он был госпитализирован в реанимацию подмосковной больницы, но врачи оказались бессильны.