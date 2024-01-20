Врач-уролог РФ Рубанов назвал самые опасные привычки для мужского здоровья

Появилась новая статья об опасных для мужчин привычках, которые могут негативно влиять на здоровье мужских половых органов. Их приводит врач-уролог Валентин Рубанов.

Факторы, которые могут негативно влиять на здоровье мужских половых органов

Воздержание. Регулярное семяизвержение является важным аспектом мужского здоровья, и длительное воздержание может привести к дискомфорту. Эякуляция помогает предотвратить застойные явления, поддерживая здоровье половых органов.

Переохлаждение. Воздействие холода может вызвать неприятные симптомы, включая частое мочеиспускание, дискомфорт в области промежности, хронический простатит.

Заболевания, передающиеся половым. Половые инфекции могут влиять на мужское здоровье и привести к серьезным осложнениям, таким как гепатиты B и C, ВИЧ.

Ожирение. Избыточный вес может привести к проблемам с мужскими половыми органами или репродуктивной системой. Оно влияет на гормональный баланс, что может привести к снижению либидо, проблемам с эрекцией и другим осложнениям.

Курение является фактором риска развития рака в мочевыделительной системы, включая мочеточник, мочевой пузырь, почки.

В статье также упоминаются другие причины, такие как физиологические изменения с возрастом, заболевания, такие как рак и аденома простаты, снижение тестостерона.