Пластический хирург из США Као перечислил все операции блогерши Бони на лице

Телеведущая и блогер Виктория Боня продолжает обновлять свою внешность, прибегая к пластической хирургии и процедурам косметологии. Пластический хирург Чиа Чи Као из США рассказал о результатах операций, включая нижнюю блефаропластику и омолаживающую процедуру, поддерживаемую филлерами, а также аппаратной косметологией у звезды.

Изменения во внешности Бони были продемонстрированы доктором на фотографиях до и после пластики

Врач подчеркнул, что были проведены операции по установке имплантов на границе щек и век, коррекции носогубных складок, увеличению губ. Такие изменения были продемонстрированы доктором на фотографиях до и после.

Важно отметить, ведущая посетила известного врача в Голливуде, продолжая дома следить за своей внешностью, пишет «КП».