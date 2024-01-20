Народной артистке Ларисе Лужиной грозит инсульт головного мозга

У 84-летней народной артистки Ларисы Лужиной обнаружили мерцательную аритмию, что представляет угрозу возможного инсульта.

Звезда фильмов обратилась за медицинской помощью из-за серьезных проблем с сердцем. Врачи поставили ей диагноз – пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Это состояние, при котором аритмия может возникать внезапно и длиться минимум неделю. Лужиной предписали лекарства, диету, порекомендовав вести дневник с показаниями давления.

Медики не стали госпитализировать актрису

Медики не стали госпитализировать актрису, предпочтя курс лечения, хотя это не первый случай проблем с сердцем у актрисы, которая уже переносила операции и даже сердечный приступ.