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«Очень тяжелый период»: Анастасию Мельникову продолжает калечить тяжелый недуг — актриса не сдается

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«Очень тяжелый период»: Анастасию Мельникову продолжает калечить тяжелый недуг — актриса не сдается
Знаменитости
Источник фото: Анастасия Мельникова / VK

Звезда сериалов «Литейный«, «Опера. Хроники убойного отдела», »Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, секретно сражавшаяся с тяжелым заболеванием в последние годы, впервые за долгое время появилась на людях. Вследствие гормональной терапии она столкнулась с проблемой лишнего веса, но не раскрыла свой диагноз.

«Постепенно возвращаюсь к жизни. Был очень тяжелый период. Главное в жизни — ребенок. Маша окончила институт, поступила в Академию Художеств», — сказала актриса.

Знаменитость возвращается к обычной жизни

После четырех операций и периода, проведенного в инвалидной коляске, знаменитость возвращается к обычной жизни с поддержкой своей наследницы. На премьере «Воздуха» звездная мать и дочь появились вместе. Анастасия выглядела прекрасно, подчеркнув, что она пережила трудный период, но готова радовать поклонников и не намерена сдаваться.

«В деталях говорить ничего не стану, с детства запомнила слова: «Деньги, здоровье, личная жизнь не обсуждаются». Хотя не собираюсь сдаваться», - добавила Мельникова.

Информационное агентство «Informing»

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