«Хочу признаться Лере в любви»: у Кудрявцевой после расставания с мужем нет отбоя о женихов — известный певец без ума от ведущей

Лера Кудрявцева начала новый год с неожиданных перемен, возвращаясь из отпуска без мужа. Звезда объявила о разводе, указав причиной алкогольную зависимость ее супруга. Такое решение ведущей поддержало множество знакомых, включая Кая Метова, с которым они тесно общались в телешоу «Суперстар!».

Артист выразил свою любовь Лере, признавая ее поддержку во время совместного проекта.

«Хочу признаться в любви Лере. Чувствовал большую поддержку во время проекта, и это мне давало дополнительные силы. Она публичный человек, но нужно держаться, не показывать свои внутренние переживания, хотя они есть. Желаю, чтобы с ней был достойный человек, который ее будет любить», – сказал певец.

12 января Кудрявцева объявила о завершении брака с Игорем Макаровым

12 января Кудрявцева объявила о завершении брака с Игорем Макаровым, подчеркнув, что главной причиной разрыва стали проблемы со спиртным у супруга. Пара вступила в брак в 2013 году. В 2018 году на свет появилась дочь по имени Маша. Для ее появления на свет Лера прибегла к процедуре ЭКО.

Новость о разводе стала неожиданностью для окружающих, а сама теледива выразила надежду, что решение поможет избраннику осознать проблему.