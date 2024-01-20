Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

В новом выпуске телепрограммы «Реванш» на канале ТНТ экстрасенсы, ранее не добившиеся победы, получат шанс еще раз продемонстрировать свои уникальные способности. В команде в этот раз сражаются три мощные женщины: Марианна Атие, Виолетта Полякова, Ангелина Изосимова. Ангелина выражает интерес к победе и имеет желание сразиться с Александром Шепсом.

Экстрасенсам предстоит раскрыть, кто из героев выпуска использовал приворот

Экстрасенсам предстоит раскрыть, кто из героев выпуска использовал приворот. В новом выпуске певица Наталья Штурм оказалась среди героев, которых экстрасенсы должны раскрывать. Она была сильно напугана выступлением цыганской ведьмы Виолетты Поляковой. Слова о смерти и запах свиного сердца вызвали беспокойство. Особенно пугающей считалась игла с красной нитью, брошенная Поляковой под ноги Штурм, поскольку певица решила, что это порча.

Александр Шепс, утверждал, что в жизни звезды был приворот, чем разгневал Наталью. Она отрицала эти утверждения, считая их публичной игрой.