Информинг » Знаменитости » Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

Image 16+
Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»
Знаменитости
Источник фото: @nataliashturm

В новом выпуске телепрограммы «Реванш» на канале ТНТ экстрасенсы, ранее не добившиеся победы, получат шанс еще раз продемонстрировать свои уникальные способности. В команде в этот раз сражаются три мощные женщины: Марианна Атие, Виолетта Полякова, Ангелина Изосимова. Ангелина выражает интерес к победе и имеет желание сразиться с Александром Шепсом. 

Экстрасенсам предстоит раскрыть, кто из героев выпуска использовал приворот

Экстрасенсам предстоит раскрыть, кто из героев выпуска использовал приворот. В новом выпуске певица Наталья Штурм оказалась среди героев, которых экстрасенсы должны раскрывать. Она была сильно напугана выступлением цыганской ведьмы Виолетты Поляковой. Слова о смерти и запах свиного сердца вызвали беспокойство. Особенно пугающей считалась игла с красной нитью, брошенная Поляковой под ноги Штурм, поскольку певица решила, что это порча. 

Александр Шепс, утверждал, что в жизни звезды был приворот, чем разгневал Наталью. Она отрицала эти утверждения, считая их публичной игрой.

Информационное агентство «Informing»

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

«Халтура»: Россияне испытали культурный шок, посетив постановку «Что творят мужчины» — люди недовольны Сергеем Астаховым

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

Сегодня, 21:48

«Хочу признаться Лере в любви»: у Кудрявцевой после расставания с мужем нет отбоя о женихов — известный певец без ума от ведущей

Сегодня, 21:38

Пластический хирург из США Као перечислил все операции блогерши Бони на лице

Сегодня, 21:03

«Надеюсь на ваше понимание»: Валерий Меладзе сделал зявление после смерти отца — поклонники его не увидят на сцене

Сегодня, 20:03

«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Сегодня, 19:18

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Сегодня, 16:03

«Поднадоел всем»: Сергей Соседов уверен, что Киркорова «отменили» не из-за «голой» вечеринки ? критик назвал неожиданную причину

Сегодня, 15:38

Актера фильмов «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине

Сегодня, 15:23

Звезда «Бригады» Майков разочарован в сериале «Слова пацана»: не смог досмотреть

Сегодня, 15:03

В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J

Сегодня, 14:43

«Он меня побаивается»: Соседов оценил Еремеева на шоу «За гранью»

Сегодня, 13:18

«Заменят Киркорова и Лолиту»: Названы самые перспективные молодые артисты в РФ

Сегодня, 12:18

Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ

Сегодня, 12:03

«Зачем нас обливать грязью?»: Татьяна Васильева назвала подлецами уехавших артистов — больше всего досталось Галкину

Сегодня, 11:58

«Не могу уже просто»: Первый съемочный день «Голоса» закончился скандалом — Полина Гагарина покинула кресло наставника

Сегодня, 11:43

«Есть подружка»: В Сети заговорила о свадьбе 20-летнего сына рыжего из «Иванушек»

Сегодня, 10:03

После увольнения из телешоу «За гранью» критик Соседов обратился к поклонникам

Сегодня, 09:33

Продюсер Максим Фадеев обсудил уехавших из РФ после начала СВО артистов

Сегодня, 09:08

«Дорогой Филипп»: Киркоров получил очередной удар в спину после «голой» вечеринки — пропал из всеми любимого сериала

Вчера, 22:03

«Похожа на трансвестита»: Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко показала откровенное фото

Вчера, 21:48

Новости партнеров
2023
ru-RU