Дочь актрисы Пересильд раскрыла, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Дочь Юлии Пересильд, которая исполнила роль Айгуль в «Слове пацана», поделилась впечатлениями о коллегах по съемочной площадке.

Любимцем Анны стал Лев Зулькарнаев

Оказалось, что любимцем Анны стал Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в проекте. Наследница артистки выразила свою любовь к актеру за его крутой характер и невероятное чувство юмора.

Интересно, что Зулькарнаев обучается в ГИТИСе, так же, как мать Анны.

Кроме того, девушка поделилась забавным эпизодом со съемок ленты, когда ее персонаж пытался поцеловаться с Зимой. Вместе с тем начинающая актриса выразила благодарность Минекаеву за поддержку, отметив, что между ними особая «химия».