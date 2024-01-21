Доктор Крапивин: холестерин снизят овсянка, шпинат и цитрусовые

Андрей Крапивин дает рекомендации по питанию для снижения уровня холестерина в крови.

Вечернее употребление цитрусовых способствует заметному снижению холестерина

Овсянка, помимо своего влияния на холестерин, уменьшает риск рака кишечника, поскольку является отличным источником питательных веществ. Шпинат, содержащий витамины А, С, К, щавелевую кислоту, может помочь человеку растворять жирные соединения. Рекомендуется употреблять его сырым или готовить на пару. Вечернее употребление цитрусовых, богатых пектином, также способствует заметному снижению холестерина. Их рекомендуется употреблять до или после ужина для предотвращения попадания холестерина в кровь.