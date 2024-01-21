Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым

Скончался известный актер театра, кино, телевидения Виталий Вашедский. Смерть артиста наступила на 59-м году жизни. Эту печальную новость подтвердили в пресс-службе Театра на Таганке, где он и служил долгие годы.

Вашедский, окончивший актерский и режиссерский факультеты, начал свою блестящую кинокарьеру в 80-х годах. Он снялся в более чем 90 проектах, включая ленту «Кодекс чести», а также фильмы «ДМБ», «Марш-бросок», «След» и многие другие.

Производство фильмов «По зову сердца» и «Остров Юрьева» с его участием пока даже не завершено. Коллеги и друзья Виталия Евгеньевича выразили соболезнования его семье. Причина смерти не уточняется.