Информинг » Знаменитости » Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым

Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым

Image 16+
Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым
Знаменитости
Фото: @jannoon028 / freepik.com

Скончался известный актер театра, кино, телевидения Виталий Вашедский. Смерть артиста наступила на 59-м году жизни. Эту печальную новость подтвердили в пресс-службе Театра на Таганке, где он и служил долгие годы. 

Вашедский, окончивший актерский и режиссерский факультеты, начал свою блестящую кинокарьеру в 80-х годах. Он снялся в более чем 90 проектах, включая ленту «Кодекс чести», а также фильмы «ДМБ», «Марш-бросок», «След» и многие другие. 

Производство фильмов «По зову сердца» и «Остров Юрьева» с его участием пока даже не завершено. Коллеги и друзья Виталия Евгеньевича выразили соболезнования его семье. Причина смерти не уточняется.

Информационное агентство «Informing»

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На медиума Шепса объявила охоту ведунья Изосимова

Сегодня, 11:58

Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым

Сегодня, 11:23

Звезды эстрады из РФ поддержали оскандалившегося Киркорова в сложный период

Сегодня, 11:18

Дочь актрисы Пересильд раскрыла, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Сегодня, 02:33

Народной артистке Ларисе Лужиной грозит инсульт головного мозга

Вчера, 23:13

«Очень тяжелый период»: Анастасию Мельникову продолжает калечить тяжелый недуг — актриса не сдается

Вчера, 22:28

Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

Вчера, 21:48

«Хочу признаться Лере в любви»: у Кудрявцевой после расставания с мужем нет отбоя о женихов — известный певец без ума от ведущей

Вчера, 21:38

Пластический хирург из США Као перечислил все операции блогерши Бони на лице

Вчера, 21:03

«Надеюсь на ваше понимание»: Валерий Меладзе сделал зявление после смерти отца — поклонники его не увидят на сцене

Вчера, 20:03

«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Вчера, 19:18

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Вчера, 16:03

«Поднадоел всем»: Сергей Соседов уверен, что Киркорова «отменили» не из-за «голой» вечеринки ? критик назвал неожиданную причину

Вчера, 15:38

Актера фильмов «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине

Вчера, 15:23

Звезда «Бригады» Майков разочарован в сериале «Слова пацана»: не смог досмотреть

Вчера, 15:03

В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J

Вчера, 14:43

«Он меня побаивается»: Соседов оценил Еремеева на шоу «За гранью»

Вчера, 13:18

«Заменят Киркорова и Лолиту»: Названы самые перспективные молодые артисты в РФ

Вчера, 12:18

Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ

Вчера, 12:03

«Зачем нас обливать грязью?»: Татьяна Васильева назвала подлецами уехавших артистов — больше всего досталось Галкину

Вчера, 11:58

Новости партнеров
2023
ru-RU