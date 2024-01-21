Звезды эстрады из РФ поддержали оскандалившегося Киркорова в сложный период

Неприятные последствия скандальной голой вечеринки ощутили многие звезды российской эстрады, в частности поп-король Филипп Киркоров, который столкнулся с негативными комментариями и отменой. Его исключили из ведущих программ, а также сняли с гастрольных туров по городам России.

После скандала отвернулись от него

Однако несколько звезд, включая Николая Баскова, Андрея Малахова, Ларису Гузееву и Сергея Лазарева высказали свою поддержку артисту, выступив с заявлениями в его защиту. Они выразили удивление поведением бывших друзей Киркорова, которые после скандала просто отвернулись от него.

Певица Милявская и исполнитель Дима Билан, к слову, также оказались в опале. Они быстро отреагировали на скандал и занялись благотворительностью, в том числе посещением военного госпиталя.