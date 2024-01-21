На медиума Шепса объявила охоту ведунья Изосимова

В свежем выпуске телешоу «Экстрасенсы. Реванш» участники и судьи столкнулись с серьезными испытаниями, включая загадочное поведение Александра Шепса. Медиум был назван «своим призом» одним из экстрасенсов.

Тройка участников включала Ангелину Изосимову. Ведунья заняла третье место в 23 сезоне «Битвы» и призналась, что ее целью является не только победа в этом мистическом шоу, но и защита Шепса, который стал ее «призом».

Пришла доказать мощь своей магии

Виолетта Полякова также участвовала в шоу, стремясь к победе, а Марианна Атие пришла доказать мощь своей магии. Новые эпизоды программы «Экстрасенсы. Реванш» наполнены не только таинственными испытаниями, но и многими драматическими моментами, связанными с отношениями участников между собой.