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Перечислены имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

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Перечислены имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Филипп Киркоров, участвуя в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, столкнулся с ожидаемыми последствиями. Бойкот на ТВ, отмененные концерты, исключение из участников «Золотого граммофона» стали лишь частью этих негативных реакций. 

Вопреки тому, что мало кто из звезд выступил в его защиту, некоторые все же высказались в поддержку поп-короля. Так, Лариса Гузеева, Сергей Лазарев, Николай Басков, Ксения Собчак выразили свою поддержку. Среди публичных личностей также заступились за артиcта Лариса Долина, певица Алсу, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Ольга Серебрякова, Марина Федункив, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Анита Цой, Татьяна Навка, Яна Рудковская и Лера Кудрявцева. 

Однако продюсеры остаются настороженными, и концерты Филиппа Бедросовича под вопросом. Певец, хотя принес извинения, предпочитает публично ничего не комментировать.

Информационное агентство «Informing»

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