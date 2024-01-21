Информинг » Знаменитости » «Рязанов снимал не кино»: Владимир Долинский заступился за Никиту Михалкова — спровоцировал скандал

«Рязанов снимал не кино»: Владимир Долинский заступился за Никиту Михалкова — спровоцировал скандал

Image 16+
«Рязанов снимал не кино»: Владимир Долинский заступился за Никиту Михалкова — спровоцировал скандал
Знаменитости
Источник фото: @nikitabsg

Никита Михалков не так давно вызвал споры в сети после своего интервью, в котором он высказал мнение о кинематографе Эльдара Рязанова. По словам Михалкова, проекты Рязанова — это не кино, а всего лишь хорошая драматургия. При этом он выразил уважение к работам коллеги, подчеркнув, что кино — это «музыка, дыхание». 

Он отметил, что фильмы, подобные тем, что снимал Рязанов, должны существовать в кинематографе. Отметив «Иронию судьбы» как лучшую картину режиссера, Михалков подчеркнул совпадение в ней отличного актерского мастерства и драматургии. Владимир Долинский, известный актер, прокомментировал ситуацию и поделился своим мнением о творчестве обоих режиссеров. 

«Касательно слов Никиты Сергеевича об Эльдаре Рязанове. Почему Михалков должен скрывать свое мнение, если действительно считает, что Рязанов снимал не кино? Рязанов же мог считать, что Михалков на потребу работает. У всех есть свой вкус, никто друг другу нравиться не обязан. Кто-то Доронину любит, другие ее не воспринимают на дух. Думаю, это дело вкуса. Очевидно, что все люди, о которых говорим, внесли свой вклад в искусство России».

Информационное агентство «Informing»

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На медиума Шепса объявила охоту ведунья Изосимова

Сегодня, 11:58

Актера из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский нашли мертвым

Сегодня, 11:23

Звезды эстрады из РФ поддержали оскандалившегося Киркорова в сложный период

Сегодня, 11:18

Дочь актрисы Пересильд раскрыла, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Сегодня, 02:33

Народной артистке Ларисе Лужиной грозит инсульт головного мозга

Вчера, 23:13

«Очень тяжелый период»: Анастасию Мельникову продолжает калечить тяжелый недуг — актриса не сдается

Вчера, 22:28

Александр Шепс разгневал Наталью Штурм в новом выпуске «Реванша»

Вчера, 21:48

«Хочу признаться Лере в любви»: у Кудрявцевой после расставания с мужем нет отбоя о женихов — известный певец без ума от ведущей

Вчера, 21:38

Пластический хирург из США Као перечислил все операции блогерши Бони на лице

Вчера, 21:03

«Надеюсь на ваше понимание»: Валерий Меладзе сделал зявление после смерти отца — поклонники его не увидят на сцене

Вчера, 20:03

«Почему нет»: Мама Ольги Бузовой обмолвилась о романе дочери с Давой — все сверху было предопределено

Вчера, 19:18

«Безумие»: Тамара Гвердцители раскрыла свое истинное отношение к русским песням — но ей не поверили

Вчера, 16:03

«Поднадоел всем»: Сергей Соседов уверен, что Киркорова «отменили» не из-за «голой» вечеринки ? критик назвал неожиданную причину

Вчера, 15:38

Актера фильмов «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине

Вчера, 15:23

Звезда «Бригады» Майков разочарован в сериале «Слова пацана»: не смог досмотреть

Вчера, 15:03

В Москве началась церемония прощания с 50-летним погибшим рэпером Sir-J

Вчера, 14:43

«Он меня побаивается»: Соседов оценил Еремеева на шоу «За гранью»

Вчера, 13:18

«Заменят Киркорова и Лолиту»: Названы самые перспективные молодые артисты в РФ

Вчера, 12:18

Александр Ревва с женой и детьми уехал из РФ после отмены комика на ТВ

Вчера, 12:03

«Зачем нас обливать грязью?»: Татьяна Васильева назвала подлецами уехавших артистов — больше всего досталось Галкину

Вчера, 11:58

Новости партнеров
2023
ru-RU