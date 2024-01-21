«Рязанов снимал не кино»: Владимир Долинский заступился за Никиту Михалкова — спровоцировал скандал

Никита Михалков не так давно вызвал споры в сети после своего интервью, в котором он высказал мнение о кинематографе Эльдара Рязанова. По словам Михалкова, проекты Рязанова — это не кино, а всего лишь хорошая драматургия. При этом он выразил уважение к работам коллеги, подчеркнув, что кино — это «музыка, дыхание».

Он отметил, что фильмы, подобные тем, что снимал Рязанов, должны существовать в кинематографе. Отметив «Иронию судьбы» как лучшую картину режиссера, Михалков подчеркнул совпадение в ней отличного актерского мастерства и драматургии. Владимир Долинский, известный актер, прокомментировал ситуацию и поделился своим мнением о творчестве обоих режиссеров.

«Касательно слов Никиты Сергеевича об Эльдаре Рязанове. Почему Михалков должен скрывать свое мнение, если действительно считает, что Рязанов снимал не кино? Рязанов же мог считать, что Михалков на потребу работает. У всех есть свой вкус, никто друг другу нравиться не обязан. Кто-то Доронину любит, другие ее не воспринимают на дух. Думаю, это дело вкуса. Очевидно, что все люди, о которых говорим, внесли свой вклад в искусство России».