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«Черная полоса Анны Асти»: певица перенесла тяжелую операцию — у нее диагностировали редкую болезнь

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«Черная полоса Анны Асти»: певица перенесла тяжелую операцию — у нее диагностировали редкую болезнь
Знаменитости
Источник фото: @asti

Певица Анна Asti прошла успешную операцию на ступнях ног в одной из московских клиник из-за редкого заболевания, известного как Келлера 2. Это состояние вызывает неожиданные судороги, мешающие артистке даже во время выступлений. 

Проблемы начались осенью, и после неудачных попыток лечения массажами певица приняла решение об операции. Кроме того, у нее был порван мениск на второй ноге. Источник подтвердил порталу «СтарХит», что процедура состоялась еще в начале месяца, как ранее планировалось, и прошла успешно. 

Звезда планирует восстановление во время отпуска у моря и вернется в ближайшее время. 

Ранее появились слухи об отъезде певицы, связанные со скандалом после голой вечеринки Насти Ивлеевой, но представитель певицы опроверг их, подтвердив, что отъезд был запланирован после хирургического вмешательства. 

Иосиф Пригожин, в свою очередь, выступил в защиту артистки Asti, заявив, что необходимо немедленно прекратить преследование певицы. По его словам, Asti не совершила ничего неправильного, просто приняв приглашение на выступление за денежное вознаграждение. Муж Валерии утверждает, что в подобной ситуации мог оказаться абсолютно каждый.

Информационное агентство «Informing»

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