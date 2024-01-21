«Они все там были уродливы»: Разгневанный Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке — Ивлеевой есть над чем подумать

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили высказал свое недовольство по поводу травли участников голой вечеринки Насти Ивлеевой. Как подчеркнул разгневанный ведущий, раскаяния и извинения, вынужденные многими гостями вечеринки, не являются искренними и обусловлены только желанием продолжить трудовую деятельность в России. При этом Кушанашвили осудил травлю, считая ее несоответствующей масштабу произошедшего.

Он выразил отвращение к лицемерию и лишению заработка среди общества.

«Они все там были уродливы, однако травля не конгениальна масштабу случившегося, ненавижу когда травят. Но лишение заработка и сладострастие, с которым поставленных на колени слушают... Видно же, что люди лицемерят. Человек все, что угодно может сказать. Нахожу это отвратительным и недостойным демократического государства», — сказал журналист.

В прошлом он уже публично поддерживал Анастасию, отмечая, что организация вечеринки была плохой, и основная вина лежит на самой Ивлеевой, но травлю блогера считает недопустимой.

«Я не друг Насти, к сожалению, но мне она очень симпатична. Сначала эти псевдодрузья пришли на вечеринку, но после скандала отреклись от нее. Считаю истерику вокруг Ивлеевой недопустимой», — заключил Отар.