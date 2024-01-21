Певица Лолита пожелала президенту Украины не сдаваться

Интересное видео с артисткой Лолитой, которое датировано 2019 годом, нашли в сети. Оно стало под пристальным вниманием после отмены ее концерта в Новосибирске. В записи певица высказывает, что отмены ее выступлений и многих других связаны с тем, что она ранее сотрудничала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также активно участвовала в его проектах.

Лолита Милявская, родившаяся и выросшая в Закарпатье (запад Украины), в ролике выражает свою поддержку Зеленскому, призывая его не сдавать свои позиции.