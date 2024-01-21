«Роковая женщина»: В бойкоте Филиппа Киркорова в РФ внезапно нашли след Аллы Пугачевой

Филиппа Киркорова постепенно исключают из российских телепрограмм, и, по словам Гогена Солнцева, за этим может стоять непосредственно Алла Пугачева. Певец цитирует бывшую супругу, выражая свою позицию, что, по мнению шоумена, может быть причиной бойкота.

«Запретят петь, я буду рисовать, если отберут краски, то буду писать стихи. Это придумал не я. Это ее фразы. Великая мудрая женщина всегда права», — вспомнил Киркоров слова Примадонны.

Он отмечает, что Филипп Бедросович, вероятно, не забыл свои многолетние отношения с Аллой Борисовной, а ее недавние поступки, из-за которых российский народ может не прощать ей многого, могут стать причиной его страданий.

Зря Киркоров говорит про Пугачеву

«Зря он говорит про Пугачеву. Это понятно, что не забыл ее и до сих пор скучает. Но Алла много всего совершила, народ вряд ли сможет ей это простить. Филипп после расставания сильно страдал, а теперь из-за нее. Роковая женщина, она оставила след для него», — добавил Гоген.

Солнцев также добавил, что он отказался от идеи записать дуэт с Пугачевой после ее отъезда из России.