Актер из Екатеринбурга Ягодин снялся в сериале про крупнейшую ОПГ в России

Как информирует E1.RU, Олег Ягодин, актер Коляда-театра и музыкант группы «Курара«, снялся в телесериале »Лихие» режиссера Юрия Быкова. Пока что не раскрываются подробности о роли артиста из Екатеринбурга в фильме, который сейчас находится на заключительном этапе съемок, которые проходят в Москве.

Сюжет разворачивается в 90-е и наши дни

Сюжет разворачивается в 90-е и наши дни, представляя жизнь отца и сына через целую эпоху в ее разнообразии. «Лихие» обещает поставить точку на теме девяностых, представляя криминальную сагу, в центре которой Павел Лиховцев, охотник на медведей, и его семья. Они сталкиваются с различными вызовами, связанными с криминальными разборками в Хабаровске.

Добавим, что более 300 киноактеров участвовали в съемках, включая Аскара и Ансара Ильясовых, Артема Быстрова, Вадима Филипченкова, Глеба Кулакова, Максима Карушева, Евгения Харитонова, Сергея Уманова, Гелу Месхи, Марину Васильеву, Анну Котову, Федора Федосеева, Василия Копейкина, Даню Киселева, Владимира Гарцунова и многих других.