«Рассыпавшаяся жизнь»: Ксению Собчак настигла депрессия после скандала с «голой» вечеринкой — ей сложно жить

Ксения Собчак поделилась своим переживанием из-за упадка настроения и депрессии.

Трудно находить свою роль и цель в жизни

Она рассказала, что долго сопротивлялась признакам депрессивного состояния после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, стараясь сохранять оптимизм. Однако в определенный момент теледива почувствовала, что она «с размаху упала в серотониновую яму». Ведущая описала сложности в том, что ей трудно находить свою роль и цель в жизни, особенно учитывая разброс своих друзей по всему миру. У Собчак также возникли проблемы со сном. Она выразила чувство трудности жизни без четкой и глобальной цели. На фоне всего этого светская львица добавила, что это «такой непростой год».

«Вроде новый день, работа, пытаешься себя найти в маленьких делах, помощи другим, главное, это не думать, что жизни, которую любил, нигде больше нет. Друзья все по миру разбросаны, всех видишь и навещаешь, но это рассыпавшаяся жизнь, не цельная мозаика с центром в Москве. Жить так тяжело от дня ко дню, сложно без образа будущего. Пока что такой год», — пишет журналистка.

После Almost Naked Party у Ксении и других участников возникли проблемы с работой. Многие корпоративы, концерты и программы были сорваны.